Что будет с рублем после выхода из изоляции 

— Мир возвращается к работе. Это пока лишь первые детские шаги, и все еще силен страх перед новым всплеском числа зараженных. Нефть и мировые фондовые индексы заметно отступили от экстремальных минимумов предыдущих месяцев. Более того, волатильность на большинстве рынков заметно снизилась. Теперь наступает время оглядеться по сторонам в попытке определить, куда далее будет двигаться мир. На наш взгляд, неопределенность ответа на этот вопрос выступает главным фактором затишья.

Инвесторы на российском рынке, как их мировые коллеги, не спешат делать выбор. Российский рубль почти не выходит из диапазона 73,5-74,5 за доллар последние дни. Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля. Это возможно, когда рынки окончательно отбросят страхи перед экономическими последствиями пандемии (рост дефолтов, падение уровня жизни и т. п.).

Евро слабей. Он бьется уже об уровни ниже 79,5 — это область минимумов с начала марта. Но его слабость объясняют проблемы Европы. Ей пришлось пережить наиболее сильный удар от пандемии коронавируса. Но эти проблемы оказались отягощены разногласиями среди политиков региона о том, какие шаги необходимо предпринимать далее. Германия встала в открытую конфронтацию с действиями ЕЦБ . Это очень опасный прецедент, так как вовсе не тривиальным может оказаться вопрос пребывания Германии в зоне евро. Это разворот на 180 градусов от ситуации 8-9 летней давности, когда угроза выхода нависала над слабыми.

Надвигающиеся экономические трудности и потенциальные проблемы еврозоны заставляют настороженно смотреть на перспективы рубля. Хотя и не стоит ожидать повторения обвала рубля, какой мы наблюдали в феврале-марте, делать ставку на его дальнейшее укрепление следует весьма настороженно. Для дальнейшего роста нужны по-настоящему хорошие новости, доказывающие бодрое восстановление экономики как России, так Европы. Пока лишь можно констатировать, что экономики перестали разрушаться — не более того.