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Биржи АТР торгуются без единой динамики на неопределенности с COVID-19 

Прайм 1 час назад
Биржи АТР торгуются без единой динамики
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду торгуются разнонаправленно на неопределенности с дальнейшим распространением коронавируса в мире после смягчения карантинных мер, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.49 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опускался на 0,18% — до 2886,22 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite рос на 0,1% — до 1812,49 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,01%, до 24247,64 пункта. Японский индекс Nikkei 225 опускался на 0,4% — до 20284,51 пункта, южнокорейский KOSPI — рос на 0,09%, до 1923,85 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — снижался на 0,18%, до 5393,9 пункта.
В среду осторожные настроения на рынках обусловлены заявлением главы Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи о том, что поспешное снятие карантинных мер грозит новыми вспышками коронавируса и в конечном итоге замедлит восстановление экономики.
"Похоже, у нас еще один негативный день торгов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Совершенно очевидно, что сдерживание (распространения вируса — ред.) нанесло экономический ущерб, и восстановление займет годы, а не недели", — прокомментировал агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).
В мире из-за пандемии введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни. В разных странах установлены ограничения на авиа— и наземное транспортное сообщение, торговлю, запрещена работа ресторанов и отелей. Ряд стран закрыли границы.
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Комментарии
Рынки , Энтони Фаучи , Reuters
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