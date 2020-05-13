Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции 

Резкого обвала рубля ожидать не стоит, однако его укрепление возможно при наличии хороших новостей о восстановлении экономик России и Европы после пандемии коронавируса. Об этом «Российской газете» рассказал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. Эксперты уже пришли к выводу, что потери мировой экономики из-за коронавируса и связанных с ним ограничительных мер будут исчисляться суммой в 5 трлн долларов.

По мнению Купцикевича, «мир постепенно возвращается к работе» и волатильность на большинстве рынков заметно снизилась. Однако инвесторы пока не спешат делать выбор и вкладывать деньги.

«Российский рубль почти не выходит из диапазона 73,5-74,5 за доллар последние дни. Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля. Это возможно, когда рынки окончательно отбросят страхи перед экономическими последствиями пандемии (рост дефолтов, падение уровня жизни)», — отметил аналитик.

Он также подчеркнул, что позиции евро к рублю значительно слабее, так как в Европе были масштабные вспышки коронавируса, что обострило экономические разногласия между странами ЕС

«Надвигающиеся экономические трудности и потенциальные проблемы еврозоны заставляют настороженно смотреть на перспективы рубля. Хотя и не стоит ожидать повторения обвала рубля, какой мы наблюдали в феврале-марте, делать ставку на его дальнейшее укрепление следует весьма настороженно», — уверен ведущий аналитик FxPro

По его словам, для того, чтобы рубль рос по отношения к доллару и евро, нужны «по-настоящему хорошие новости», которые докажут, что экономики как России, так Европы восстанавливаются после кризиса.