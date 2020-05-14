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Курс евро опустился ниже 80 рублей 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Евро ушел ниже психологической отметки
Фото: ТАСС
Европейская валюта на открытии торгов Московской биржи упала по отношению к рублю на 0,13%, до 79,805. Об этом сообщает ТАСС.
При этом, по данным издания, курс доллара на открытии торгов Московской биржи в поднялся до отметки в 73,95 рубля, но уже к 10.13 мск упал на 0,02%, до 73,92 рубля.
К 10.13 мск евро торговалось по 79,92 рубля, отмечает агентство.
«Рамблер» писал, что ранее немецкое издание bne IntelliNews указало на то, что курс рубля парит в воздухе «подобно тибетскому монаху», несмотря на то, что завязан на цене на нефть.
Издание предрекло, что Россия переживет нынешний кризис с меньшими потерями, чем другие развивающиеся страны, так как еще 2014 году отпустила рубль в свободное плавание.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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