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Золото дорожает на неопределенности вокруг развития мировой экономики 

Прайм и ещё 1 2 часа назад
Золото дорожает
Фото: РИА Новости
Стоимость золота немного растет в пятницу утром на фоне сохранения неопределенности вокруг перспектив мировой экономики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.32 мск цена июньского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,09%, или на 1,55 доллара — до 1742,55 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожал на 2,08% — до 16,49 доллара за унцию.
Трейдеры продолжают оценивать экономические последствия распространения коронавируса. Накануне минтруда США сообщила об уменьшении числа заявок на пособие по безработице в стране за неделю. Показатель уменьшился всего до 2,98 миллиона, хотя аналитики ожидали сокращения показателя до 2,5 миллиона.
"По мере публикации новых статданных стало ясно, что восстановление от ущерба, нанесенного мировой экономике, займет гораздо больше времени, чем ожидалось", — сказал агентству Рейтер главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy).
Позднее в ходе торгов будет опубликован ряд статистик по ВВП еврозоны и Германии в первом квартале, статистика по промроизводству и объему розничных продаж в США в апреле.
Рост спроса на надежные активы также поддерживают сообщения СМИ о том, что Китай рассматривает ответные санкции против отдельных лиц, организаций и официальных лиц США. КНР недовольна позицией Штатов по вопросу якобы причастности Пекина к распространению COVID-19.
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Рынки , Минтруд , Reuters
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