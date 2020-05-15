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Фондовые биржи АТР закрылись в основном ростом на статистике из Китая 

Прайм 2 часа назад
Фондовые биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов пятницы закрылись преимущественно ростом на статистике из Китая, которая разошлась с прогнозами аналитиков, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,07%, до 2868,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — вырос на 0,16%, до 1808,56 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,1%, до 23797,47 пункта. Южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,12%, до 1927,28 пункта, японский Nikkei 225 — вырос на 0,62%, до 20037,47 пункта, а австралийский S&P/ASX 200 закрылся в плюсе на 1,43%, до 5404,8 пункта.
В центре внимания трейдеров оказалась статистика из КНР. По официальным данным, промышленное производство в стране в апреле 2020 года впервые с начала года показало рост — на 3,9% в годовом исчислении, что оказалось лучше прогнозов аналитиков в 1,5%. В то же время розничные продажи в стране снизились в указанном месяце на 7,5% в годовом исчислении, хотя ожидалось снижение только на 7%.
Трейдеры также обратили внимание на то, что ведущие фондовые индексы США в четверг закрылись ростом на 1-1,5% в рамках коррекции после падения в среду.
"Поддержку японскому рынку оказал рост на американских биржах", — считает старший аналитик Monex Inc. Тосиюки Канаяма (Toshiyuki Kanayama), чью точку зрения приводит агентство Франс Пресс.
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Рынки , France-Presse
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