«Доллар будет по 100 рублей»: когда ждать обвала

Центробанк в последние месяцы потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, однако вечно так продолжаться не может, и рубль будет падать. Об этом со ссылкой на экспертов пишет газета «Известия».
Как сообщал «Рамблер», в марте Саудовская Аравия нарастила производство нефти после провала переговоров с Россией по сокращению добычи. Это произошло на фоне снижения спроса из-за коронавируса, нефть резко подешевела, что повлекло и обрушение российской валюты.
По данным Газпромбанка, которые привела газета «Известия», в марте и апреле Центробанк России продавал по $250–300 млн в день, в общей сложности траты составили $6,6 млрд Если бы не эти вливания, доллар стоил бы более 110 рублей, отметили эксперты.
По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, рубль получил отличную поддержку в самый острый для российской национальной валюты период.
«Но вечно так продолжаться не может и к концу года с большой вероятностью доллар все же будет около 100 рублей», — пояснил он.
В свою очередь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что, даже если нефть вырастет в цене, он не ожидает укрепления курса рубля, так как тот «завышен из-за вливаний ЦБ». При этом к концу года Аксаков прогнозирует курс доллара по 70–75 рублей.
По данным URA.RU, к началу текущей недели впервые с 13 апреля стоимость барреля нефти стала выше 33 долларов. Так, стоимости нефти марки Brent находится на отметке в 33,55 доллара за баррель (+3,23%). При этом на Московской бирже доллар стоит 73,58 рубля, укрепившись на 0,1%, евро — 79,61 рубля (+0,25%).