«Доллар будет по 100 рублей»: когда ждать обвала

Центробанк в последние месяцы потратил на поддержку национальной валюты $6,6 млрд, однако вечно так продолжаться не может, и рубль будет падать. Об этом со ссылкой на экспертов пишет газета «Известия».

Как сообщал «Рамблер», в марте Саудовская Аравия нарастила производство нефти после провала переговоров с Россией по сокращению добычи. Это произошло на фоне снижения спроса из-за коронавируса, нефть резко подешевела, что повлекло и обрушение российской валюты.

По данным Газпромбанка, которые привела газета «Известия», в марте и апреле Центробанк России продавал по $250–300 млн в день, в общей сложности траты составили $6,6 млрд Если бы не эти вливания, доллар стоил бы более 110 рублей, отметили эксперты.

По мнению аналитика «Алор Брокер» Алексея Антонова, рубль получил отличную поддержку в самый острый для российской национальной валюты период.

«Но вечно так продолжаться не может и к концу года с большой вероятностью доллар все же будет около 100 рублей», — пояснил он.

В свою очередь председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков отметил, что, даже если нефть вырастет в цене, он не ожидает укрепления курса рубля, так как тот «завышен из-за вливаний ЦБ». При этом к концу года Аксаков прогнозирует курс доллара по 70–75 рублей.