Названо предотвратившее рост доллара действие

Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Газпромбанка.

По подсчетам аналитиков банка, к началу мая без поддержки ЦБ доллар стоил бы более 110 рублей. Отмечается, что регулятор поддержал национальную валюту, не распродавая ресурсы.

В марте и апреле Центробанк продавал по 250–300 миллионов долларов в день, в общей сложности траты составили 6,6 миллиарда долларов. Результатом стало то, что в конце прошлого месяца доллар торговался по 74,4 рубля, однако мог превысить отметку в 110 рублей.

Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев рассказал, что сильного ослабления российской валюты в марте и апреле не произошло по нескольким причинам. Во-первых, падение цен на нефть отчасти было компенсировано сокращением доходов и импорта. Во-вторых, по его словам, снижение цен ОФЗ по факту «заперло» в них большинство нерезидентов, и большого оттока не случилось. Также он отметил, что бюджетное правило начало играть не против рубля, а в его пользу.