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Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие 

Lenta.ru 37 минут назад
Названо предотвратившее рост доллара действие
Фото: ТАСС
Названо предотвратившее рост доллара выше 110 рублей действие: Центробанк совершил вливания в размере 6,6 миллиарда долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование Газпромбанка.
По подсчетам аналитиков банка, к началу мая без поддержки ЦБ доллар стоил бы более 110 рублей. Отмечается, что регулятор поддержал национальную валюту, не распродавая ресурсы.
В марте и апреле Центробанк продавал по 250–300 миллионов долларов в день, в общей сложности траты составили 6,6 миллиарда долларов. Результатом стало то, что в конце прошлого месяца доллар торговался по 74,4 рубля, однако мог превысить отметку в 110 рублей.
Начальник управления анализа рынков «Открытие Брокер» Константин Бушуев рассказал, что сильного ослабления российской валюты в марте и апреле не произошло по нескольким причинам. Во-первых, падение цен на нефть отчасти было компенсировано сокращением доходов и импорта. Во-вторых, по его словам, снижение цен ОФЗ по факту «заперло» в них большинство нерезидентов, и большого оттока не случилось. Также он отметил, что бюджетное правило начало играть не против рубля, а в его пользу.
Рубль получил отличную поддержку от ЦБ в самый острый период, считает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Однако, по его словам, вечно так продолжаться не может. Поэтому к концу года «с большой вероятностью доллар все же будет около 100 рублей».
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Комментарии
Рынки , Экономика , Цена на нефть , Алексей Антонов , Константин Бушуев , Центральный банк России
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