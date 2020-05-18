Курс российской национальной валюты вырос по отношению к доллару и евро. Об этом ссылкой на данные Московской биржи пишет ТАСС.

На открытии торгов в 10.00 доллар по отношению к рублю упал на 0,7%, до отметки в 73,1. В свою очередь курс евро курс евро опустился на 0,5%, до 79,21. Уже к 10.20 мск доллар торговался на уровне 72,88 рубля, а евро — 78,88 рубля.

При этом стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже выросла на 4,4% — до $33,93 за баррель, а нефть сорта WTI — до $31,13 за баррель, отмечает издание.

«Рамблер» писал, что российская валюта обрушилась в марте на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть после того, как страны ОПЕК+ не смогли договориться о сокращении ее добычи.