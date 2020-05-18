Названа дата нового обвала нефти

Падение цены американской нефти марки WTI (West texas intermediate) до отрицательного значения может повториться 19 мая в день экспирации (завершения обращения срочных контрактов на бирже) июньского фьючерса на этот сорт нефти. Шансы на это довольно малы, однако такая возможность не исключена, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Месяц назад впервые в истории стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в мае рухнула до отрицательного значения — до минус $37,6 за баррель, что вызвало панику на рынке. Эксперты отмечают, что эта ситуация лишь отчасти была спровоцирована падением спроса на нефть и недостатком хранилищ, поэтому повторение этого случая возможно и в текущих рыночных условиях.

"Эта ситуация была связана с финансовыми инструментами, а не с заполнением хранилищ, ведь даже та нефть, которая была куплена по отрицательной цене, сейчас где-то хранится. Торги WTI и Brent, в первую очередь, бумажные, поэтому возможность отрицательной цены сохраняется, хотя риски гораздо меньше", — полагает аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук.

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков также считает, что заполненность хранилищ не была единственным фактором, который привел к отрицательной цене. Во многом на ситуацию повлиял перечень инвесторов, которые в тот момент преобладали в позициях.

" (В день экспирации майского фьючерса — прим. ТАСС) это было даже более важно, чем уровень заполненности хранилищ в Кушинге (крупнейший в США нефтяной хаб, куда поступает нефть WTI — прим. ТАСС)", — сказал он.

Танурков отметил, что в апреле 20-25% от всех контрактов в WTI с поставкой в мае и июне приходилось на крупнейший в США нефтяной фонд USO. Только после ценового коллапса, случившегося 20 апреля, биржа предписала фонду сократить число позиций в июньском фьючерсе в 10 раз — до 15 тыс. контрактов, по июльскому — до 78 тыс. Обрушение майского фьючерса произошло как раз в тот момент, когда USO стал распродавать майский контракт, чтобы переложиться в более долгие позиции.

Сейчас спекулянтов осталось мало по сравнению с ситуацией в апреле, считает он. По данным Мосбиржи, если на 20 апреля российские инвесторы владели 74,3 тыс. контрактов WTI, то к 14 мая их число в этом фьючерсе сократилось в 3,5 раза — до 21 тыси. При этом позиции физических лиц сократилось в 9 раз — до 2,7 тыс.

Что может обвалить цену нефти ниже нуля?

Ситуация на рынке нефти WTI довольно противоречива, так как присутствуют факторы, которые будут давить на цену в день экспирации июньского фьючерса, считает старший персональный брокер по международным рынкам "БКС Брокер" Тимур Баянов.

"Цены на нефть могут снова стать отрицательными по причинам, не связанным только с хранением. Мир следит за имеющимся объемом хранилищ нефти, чтобы попытаться выяснить, когда заполнится "верхушка бака". Однако сейчас есть два других события, которые являются неожиданными, но важными и могут поспешно снизить цены на нефть", — отметил он.

Эксперт из "БКС Брокер" рассказал, что недавно Чикагская товарная биржа повысила требования для форвардных и июньских нефтяных контрактов. Теперь она будет требовать их гарантийного обеспечения (так называемую маржу — прим. ТАСС) в 10 тыс. долларов за каждую тысячу баррелей.

"Простая математика подсказывает нам, что 10 долларов за баррель — ключевой уровень для наблюдения. Если цена нефти упадет ниже отметки в 10 долларов, это может привести к margin call (предупреждению со стороны брокера о возможном принудительном закрытии позиции — прим. ТАСС). Это может, в свою очередь, вынудить количество продаж увеличиться, что приведет к снижению цен", — заметил он.

Другим фактором давления на цену может стать то, что S&P и Dow Jones Indices объявили о выходе всех их товарных индексов из июньского контракта на нефть в июльский. "Внеплановый roll-out (перекладка) происходит потому, что S&P и Dow Jones Indices видят потенциал контракта на нефть марки WTI в июне 2020 г. с ценой на уровне нуля или ниже, а также отмечают устойчивое снижение открытого интереса к контракту на июнь 2020 г. Держатели бумажных контрактов на нефть будут платить другим, чтобы вычеркнуть их из своих обязательств, так как они не заинтересованы в получении поставки нефти", — добавил эксперт.

Почему шансы на отрицательную нефть минимальны?

Несмотря на все эти факторы, шансы на повторение ситуации с отрицательной ценой на нефть марки WTI незначительны, так как игроки и биржи уже сделали вывод из сложившейся ситуации и постараются ее не допустить, уверены эксперты. Например, Московская биржа перенесла с 19 мая на 30 апреля экспирацию фьючерса на нефть Light Sweet Crude Oil, базовым активом которого выступает июньский поставочный фьючерс WTI. Таким образом, российские игроки не смогут как в прошлый раз стать заложниками паники на американской бирже. С другой стороны, никто не запрещает им работать через брокеров.

"Шансы такие еще сохраняются (на падение цены нефти WTI в отрицательную зону), но они невелики. Все-таки негативный опыт влияет на игроков и хеджеров, и большинство имело возможность защитить себя от повторения, заблаговременно переложиться в более дальние контракты, если они не рассчитывают выйти на поставку в июне", — заметил аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Калачев также считает, что американским биржам, скорее всего, придется предпринять определенные действия, если инцидент будет сочтен экстремальным, например, они могут ограничить предельное отклонение цены во время торгов. "Если же теперь это будет новая нормальность (как например отрицательные ставки), то, видимо должны изменяться правила и размеры резервирования для обеспечения обязательств", — добавил он.

"Сейчас ситуация очень сильно отличается от того, что было месяц назад. В WTI уже нет огромных позиций фондов, сильно уменьшилось число спекулянтов в бумагах, отдельные брокеры изменили правила торговли этими фьючерсами, вплоть до того, что прекращают с ними операции задолго до истечения сроков обращения", — сказал директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

"Никто не может гарантировать, что подобное не может повториться. Но ситуация с тех пор изменилась", — подытожил эксперт.