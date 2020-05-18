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Нефти предсказали падение ниже нуля 

Артём Кульша 1 час назад
Нефть марки WTI может снова подешеветь до отрицательного значения. Об этом эксперты заявили ТАСС.
20 апреля, как сообщал «Рамблер», на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) стоимость фьючерса на WTI с поставкой в мае 2020 года опустилась до отрицательного значения. Это произошло впервые в истории. По мнению аналитика Райффайзенбанка Андрея Полищука, 19 мая это может произойти вновь.
Черная метка: приведет ли обвал цен на нефть к развалу России
«Возможность отрицательной цены сохраняется, хотя риски гораздо меньше», — заявил он.
По словам Полищука, причиной удешевления WTI до отрицательного значения в апреле было не заполнение хранилищ, а тот факт, что торги нефтью этой марки, так же как и торги сортом «Брент» (Brent), в первую очередь, бумажные.
В свою очередь, директор группы корпоративных рейтингов «Аналитического кредитного рейтингового агентства» (АКРА) Василий Танурков назвал степень заполненности крупнейшего в США хранилища в городе Кушинге, штат Оклахома, одним из факторов, приведших к отрицательной цене на WTI, однако менее важным, чем перечень инвесторов, которые в тот момент преобладали в позициях.
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Рынки , Видео , Экономика , ИТАР-ТАСС
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