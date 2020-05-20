Нефть дорожает

Сегодня нефть поднялась в цене в ожидании заявления Минэнерго США о запасах топлива в стране. Об этом сообщает NEWS.ru.

По данным на 13.26 мск, которые привело издание, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле выросли в цене на 1,01% — до $35 за баррель. WTI поднялась на 0,41%, до $32,09 за баррель.

При этом вырос и индекс РТС — до 1200,91 пункта. В прошлый раз показатели РТС превышали отметку в 1200 пунктов 6 марта.

Согласно статье, рост обусловлен ожиданиями заявления из США о запасах топлива в стране. Инвесторы прогнозируют, что Белый дом сообщит об увеличении запасов углеводородов на 1,15 млн баррелей.

«Рамблер» писал, что в марте после провала переговоров с Россией о сокращении добычи, вызванной снижением спроса из-за коронавируса, Саудовская Аравия нарастила производство, и нефть резко упала в цене. В апреле Эр-Рияд инициировал встречу стран-участниц соглашения ОПЕК+ для восстановления баланса на нефтяном рынке. По ее итогам было достигнуто соглашение о сокращении добычи.