Нефть приблизилась к «психологической отметке» 

Цена на нефть марки Brent c поставкой в июле преодолела отметку в 35 долларов за баррель. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные торгов.

К 17.39 мск нефть Brent прибавила 7,85% и достигла 35,05 долларов за баррель — это максимум с начала апреля.

Июньские фьючерсы техасской нефти WTI прибавили более 10% и достигли 32,5 доллара за баррель.

Стоимость нефти растет на позитивных новостях о повышении спроса на китайском рынке. По данным Bloomberg, спрос на нефть в Китае почти достигла докризисного уровня.

Как сообщал «Рамблер», 20 апреля стоимость американской WTI впервые в истории достигла отрицательных значений. На минимуме баррель WTI с поставкой в мае стоил минус 40 долларов. Вслед за американской нефтью снизились цены на североморскую Brent и российскую Urals. Обвал цен был вызван резким снижением спроса из-за коронавируса и нехваткой места в мировых нефтехранилищах.