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Доллар продолжил падение 

Экспресс газета и ещё 1 2 часа назад
Доллар продолжает падение
Фото: pixabay.com
На сегодняшний день курс доллара продолжает падать в цене. Напомним, что накануне курс рубля заметно вырос в цене, так как доллар впервые за последнее время упал ниже 73 рублей.
Сегодня эта положительная тенденция сохраняется. Курс доллара упал еще на 59 копеек и стоит 72.39 рублей. А вот евро немного поднялся в цене, но всего на 13 копеек, сейчас он стоит 79.07 рублей. Таким образом, рубль подорожал на 0.35%.
Аналитики в целом делают положительный прогноз и считают, что доллар может продолжить падение и уже летом вернуться к тем значениям, которые были зимой. На укрепление рубля положительно действует постепенно растущая цена на нефть, а также то, что меры, принятые из-за пандемии коронавируса, в скором времени начнут отменяться.
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