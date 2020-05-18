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Россия создаст нефтяной резерв по примеру США 

Lenta.ru 50 минут назад
Россия решила пойти по пути США
Фото: Reuters
Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова.
По его словам, соответствующее предложение было высказано замминистра энергетики Павлу Сорокину. Поводом послужил распад сделки ОПЕК+, случившийся 6 марта. В результате него цены на нефть резко упали и не восстановились до сих пор.
Сорокин прислал в РГО ответное письмо, назвав предложение «интересным и актуальным», и поручил проработать его и «дать свои предложения желательно в короткие сроки».
На создание хранилищ для резерва понадобится около 10-12 лет, отметил Самсонов. При этом саму систему хранилищ в будущем можно использовать в коммерческих целях, сдавая в аренду в ситуациях нехватки мощностей.
Аналогичный резерв был создан в США после глобального энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом арабских стран продавать нефть США и их союзникам из-за поддержки последними Израиля в Шестидневной войне с Египтом.
Тогда же в стране был введен запрет на экспорт нефти, отмененный в 2015 году. В марте президент США Дональд Трамп объявил о закупке нефти для стратегического резерва по низким ценам.
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Рынки , Экономика , Павел Сорокин , Роман Самсонов , Дональд Трамп , Интерфакс
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