Россия решила пойти по пути США

Россия создаст стратегический нефтяной резерв по примеру США, где такое хранилище существует с 1970-х годов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Российского газового общества (РГО) Романа Самсонова

По его словам, соответствующее предложение было высказано замминистра энергетики Павлу Сорокину . Поводом послужил распад сделки ОПЕК+, случившийся 6 марта. В результате него цены на нефть резко упали и не восстановились до сих пор.

Сорокин прислал в РГО ответное письмо, назвав предложение «интересным и актуальным», и поручил проработать его и «дать свои предложения желательно в короткие сроки».

На создание хранилищ для резерва понадобится около 10-12 лет, отметил Самсонов. При этом саму систему хранилищ в будущем можно использовать в коммерческих целях, сдавая в аренду в ситуациях нехватки мощностей.

Аналогичный резерв был создан в США после глобального энергетического кризиса 1973 года, вызванного отказом арабских стран продавать нефть США и их союзникам из-за поддержки последними Израиля в Шестидневной войне с Египтом.