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Курс доллара: рубль в начале торгов растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Рубль вырос к доллару и евро
Фото: ТАСС
На открытии торгов во вторник, 19 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 12 копеек — до 72,49 рубля.
Курс евро снизился на 7 копеек и составил 79,24 рубля.
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Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Цена на нефть марки WTI превысила $30 Цена на нефть марки WTI превысила $30 Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро Рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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