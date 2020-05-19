Рубль вырос к доллару и евро

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Курс доллара: рубль в начале торгов растёт к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
ТАСС
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Все новости на карте
На открытии торгов во вторник, 19 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 12 копеек — до 72,49 рубля.
Курс евро снизился на 7 копеек и составил 79,24 рубля.
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