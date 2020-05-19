Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
72.70
82.00
79.50
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
34.73
+0.61 Золото
1745.88
–0.02 РТС
1177.24
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
19.05
1.0921
+0.0012
04.05
1.0909
15.05
07.05
23.04

Рубль «оторвался» от нефти 

Вероника Полынина и ещё 1 50 минут назад
Рубль «оторвался» от нефти
Фото: РИА Новости
Российский рубль продолжил умеренный рост несмотря на снижение нефти, пишет «Прайм».
Во вторник днем рубль обновил максимум к доллару с 13 марта, достигнув уровня 72,205 рубля за доллар. В 20.55 доллар в ходе торгов стоил 72,45 рубля.
Рост рубля обусловлен позитивными сигналами с западноевропейских рынков и повышением стоимости нефти. К вечеру европейские фондовые индексы и нефть скорректировались вниз, однако спрос на рублевую ликвидность, традиционный в рамках начала налогового периода мая в РФ, помог российской валюте удерживаться в плюсе.
Также поддержку рублю оказали заявления президента России Владимира Путина о замедлении инфляции и устойчивости российской валюты.
Ранее, как писал «Рамблер», ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич заявил, что в ближайшие несколько недель рубль может вернуться к снижению. По его словам, негативное влияние на нацвалюту могут оказать «первые признаки дестабилизации рынков» и действия Минфина, «которому предстоит много заимствовать на рынках».
Видео дня. Банки бьют тревогу: алименты могут взыскать за долги
Комментарии 10
Рынки , Александр Купцикевич , Владимир Путин , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рубль научился справляться с мировыми кризисами
Рубль научился справляться с мировыми кризисами
Фондовые биржи АТР закрылись снижением
Фондовые биржи АТР закрылись снижением
Коммунальщики в России бьют тревогу
Коммунальщики в России бьют тревогу
«Это ж не дело»: Лукашенко выдвинул требования к РФ
«Это ж не дело»: Лукашенко выдвинул требования к РФ
«ЮТэйр» подаст документы на господдержку
«ЮТэйр» подаст документы на господдержку
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
Россия пригрозила Европе
00:35
Россия пригрозила Европе
Экономика Компании
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
00:23
Россию ждет новый раунд нефтяной войны
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение