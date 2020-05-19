Рубль «оторвался» от нефти 

Российский рубль продолжил умеренный рост несмотря на снижение нефти, пишет «Прайм»

Во вторник днем рубль обновил максимум к доллару с 13 марта, достигнув уровня 72,205 рубля за доллар. В 20.55 доллар в ходе торгов стоил 72,45 рубля.

Рост рубля обусловлен позитивными сигналами с западноевропейских рынков и повышением стоимости нефти. К вечеру европейские фондовые индексы и нефть скорректировались вниз, однако спрос на рублевую ликвидность, традиционный в рамках начала налогового периода мая в РФ, помог российской валюте удерживаться в плюсе.

Также поддержку рублю оказали заявления президента России Владимира Путина о замедлении инфляции и устойчивости российской валюты.