Рубль «оторвался» от нефти 

Российский рубль продолжил умеренный рост несмотря на снижение нефти, пишет «Прайм».
Во вторник днем рубль обновил максимум к доллару с 13 марта, достигнув уровня 72,205 рубля за доллар. В 20.55 доллар в ходе торгов стоил 72,45 рубля.
Рост рубля обусловлен позитивными сигналами с западноевропейских рынков и повышением стоимости нефти. К вечеру европейские фондовые индексы и нефть скорректировались вниз, однако спрос на рублевую ликвидность, традиционный в рамках начала налогового периода мая в РФ, помог российской валюте удерживаться в плюсе.
Также поддержку рублю оказали заявления президента России Владимира Путина о замедлении инфляции и устойчивости российской валюты.
Ранее, как писал «Рамблер», ведущий аналитик компании FxPro Александр Купцикевич заявил, что в ближайшие несколько недель рубль может вернуться к снижению. По его словам, негативное влияние на нацвалюту могут оказать «первые признаки дестабилизации рынков» и действия Минфина, «которому предстоит много заимствовать на рынках».