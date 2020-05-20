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Биржи АТР закрылись в основном ростом в ожидании восстановления деловой активности 

Прайм 5 часов назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды закрылись преимущественно ростом в ожидании стабилизации деловой активности, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,5%, до 2883,74 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1%, до 1805,86 пункта, гонконгский Hang Seng Index вырос — на 0,1%, до 24399,95 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,5%, до 1989,64 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,8%, до 20595,15 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,24%, до 5573 пункта.
Инвесторы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что Япония планирует отменить чрезвычайное положение, введенное в связи с коронавирусом, в крупнейших городах страны. Власти Японии уже отменили чрезвычайное положение в ряде городов.
"Настроения инвесторов улучшились в связи с ожиданиями возобновления бизнеса после отмены чрезвычайного положения", — сказал агентству Франс Пресс стратег Okasan Online Securities Ёсихиро Ито (Yoshihiro Ito).
В то же время давление на китайские индексы оказали ожидания инвесторами более серьезных мер по стабилизации экономики. Так, правительство Китая проведет заседание позднее на текущей неделе, где обсудит дальнейшую денежно-кредитную стратегию. Ранее Народный банк Китая (Центробанк) оставил неизменными основную ставку по кредитам для первоклассных заемщиков (LPR, loan prime rate) на уровне 3,85% и пятилетнюю ставку LPR — на уровне 4,65%, оправдав прогнозы экспертов.
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Комментарии
Рынки , Центральный банк России , France-Presse
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