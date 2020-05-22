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Нефть подешевела на новостях из Китая 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 21 1 час назад
Нефть обвалилась
Фото: ТАСС
Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются в среднем на 4-5% на фоне доклада премьера госсовета КНР Ли Кэцяна.
По состоянию на 7.48 цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 4,02% — до 34,61 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI — на 5,51%, до 32,02 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
В пятницу инвесторы обратили внимание на новости из КНР, которая является крупнейшим импортером нефти. Ли Кэцян в пятницу выступил с докладом, в ходе которого сообщил, что власти на фоне эпидемии коронавируса и ее влияния на экономику не стали устанавливать цели роста ВВП в 2020 году, которые обычно озвучивались на открытии сессии парламента. Это возобновило опасения, что последствия пандемии коронавируса будут продолжать снижать спрос на топливо второго по величине в мире потребителя нефти — КНР.
В первом квартале 2020 года из-за пандемии экономика страны показала отрицательный рост, ВВП страны снизился на 6,8% в годовом выражении, что произошло впервые после Культурной революции 1976 года.
Отказ от цели роста «может быть истолкован как уделение меньшего внимания инвестициям в инфраструктуру и может рассматриваться негативно для нефти», — отметил аналитик Axi Corp's Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит Reuters.
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