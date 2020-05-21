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«Появляются надежды». Российская валюта продолжает рост 

BFM.RU и ещё 2 1 час назад
«Появляются надежды»: рубль пошел в рост
Фото: РИА Новости
Минфин разместил облигации на 112 млрд рублей, и спрос значительно превысил предложение. Рубль на этом фоне снова вырос. Кроме того, в последние дни подорожала нефть.
Конечно, рост нефти — это тоже один из факторов роста рубля. Но, как считает рынок, сейчас он не главный. Чтобы объяснить победоносное шествие нашей валюты, стоит откатиться примерно на два с половиной месяца назад. Пандемия. Сорванная сделка ОПЕК. Обрушение нефти. А за ней и рубля. Доллар и евро за 80. Затишье. Оживление. И снова аппетит к развивающимся рынкам, в том числе к российскому.
Недавно наш ЦБ снизил ставку. И на этом фоне повысился интерес к российским долговым бумагам, в ожидании того, что регулятор не изменит политику. Продолжает руководитель операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук.
Сергей Романчук руководитель операций Металлинвестбанка на денежном и валютном рынке:
«Рост по долговым бумагам в рубле продолжится достаточно сильно, может быть рост ввиду объявленного ЦБ перехода к мягкой денежной кредитной политике, к стимулирующей. И, в общем-то, это означает, что процентные ставки могут довольно сильно еще упасть, что, в общем, подстегивает интерес к покупке тех же ОФЗ. Соответственно, так же привлекает в том числе иностранцев на российский рынок. Так что мы видим некоторое укрепление рубля, которое вполне адекватно происходящему».
Еще сократился импорт. В первом квартале, то есть включая март — на 5%. Новые данные появятся позже. Но уже понятно, что падение продолжится. Причины на поверхности: закрытые границы и общее падение спроса на импорт, и, соответственно, спроса на валюту. Но все-таки это тоже не главная причина, констатирует генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев.
Александр Лосев генеральный директор УК «Спутник — Управление Капиталом»:
«Конечно же, падение импорта и даже закрытие туризма сокращает вывоз валюты, бегство валюты, потому что любая покупка долларов для туристических целей, для покупки товаров для импорта, по сути, является вывозом капитала. С другой стороны, сейчас восстанавливается нефть, и это тоже фактор укрепления рубля, но он не главный, главное — это керри трейд, в котором участвуют сейчас все кому не лень».
Керри трейд, то есть заработок на разницах ставок, процветал во время прошлого кризиса в России. Что выудило в публичную плоскость подзабытое слово «спекулянты». Наш Минфин сейчас дает ставку по облигациям в 5%. А, например, Банк Англии разместил свои бумаги с отрицательной доходностью. Впервые в истории. Мы не одни такие, растут валюты и других развивающихся стран: мексиканский песо, бразильский реал и так далее. Продолжает управляющий активами Международного фонда частных инвестиций Александр Душкин.
Александр Душкин управляющий активами Международного фонда частных инвестиций:
«Все валюты двигаются одновременно, у нас просто появляются снова все эти надежды, снова все эти статьи про чудесное избавление и немедленную вакцинацию. Дело в том, что последние годы на финансовом рынке стало совершенно очевидным, что нужно всегда покупать, если Центральный банк тебе помогает. Что сейчас происходит с рублем? То же самое, что со всеми валютами — снова появляются надежды, надежды на горизонте».
В целом же, если посмотреть на начало марта, то к нынешнему моменту падение рубля составило меньше 10%. Что, конечно, вряд ли радует наших экспортеров, которые в нынешних условиях зарабатывают на ослаблении нацвалюты. Естественно, падение рублевых доходов касается всей экономики. Но если говорить о части населения: пришло ли время покупать валюту в надежде заработать или поехать куда-нибудь в отпуск? На этот вопрос по понятным причинам никто ответа сейчас не даст.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Сергей Романчук , Александр Лосев , Металлинвестбанк , ОПЕК , Минфин , Центральный банк России
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