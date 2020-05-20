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Цена нефти Brent перевалила за $36 

News.ru и ещё 7 2 часа назад
Цена нефти Brent перевалила за $36
Фото: © EPA-EFE/LARRY W. SMITH
Стоимость июльского фьючерса нефтяной смеси марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась выше отметки в $36 за баррель. Это произошло впервые с 9 апреля.
По данным торговой площадки на 15:54 мск, цена нефти Brent демонстрирует рост в 4,3%.
Аналогично дорожает и техасская нефть WTI. Её стоимость достигла $33,33 за бочку.
Как ранее писал NEWS.ru, в последнее время мировые цены на нефть начали расти на фоне ослабления в ряде стран карантина, введённого в связи с пандемией коронавируса. Египетский миллиардер Нагиб Савирис предложил, что в течение полутора лет нефть может подорожать до $100 за баррель.
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