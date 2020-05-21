Доллар и евро обновили двухмесячные минимумы

Курс доллара опустился ниже 71 рубля

По данным издания, в 10.00 мск курс доллара впервые с 10 марта упал на 0,13%, до 70,99 руб. При этом курс евро снизился на 0,1% — до 77,9 руб.

«Рамблер» писал, что сегодня цена на нефть продолжила рост на фоне снижения беспокойства мировых рынков по поводу переизбытка сырья в США. Так, к 8.00 мск нефть марки Brent выросла до 36,41 доллара за баррель, а на WTI — до 34,12 доллара за баррель.