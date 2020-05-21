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Рубль обновил максимумы с начала марта 

Алиса Селезнёва 19 минут назад
Доллар и евро обновили двухмесячные минимумы
Фото: ТАСС
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Рубль на торгах Московской биржи вырос по отношению к американской и европейской валюте. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
По данным издания, в 10.00 мск курс доллара впервые с 10 марта упал на 0,13%, до 70,99 руб. При этом курс евро снизился на 0,1% — до 77,9 руб.
«Рамблер» писал, что сегодня цена на нефть продолжила рост на фоне снижения беспокойства мировых рынков по поводу переизбытка сырья в США. Так, к 8.00 мск нефть марки Brent выросла до 36,41 доллара за баррель, а на WTI — до 34,12 доллара за баррель.
Видео дня. Выплаты по накопительной части пенсии сократят
Рынки , Григорий Березкин , Московская биржа , Евро , Доллар
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