Отток капитала из акций РФ ускорился

Инвесторы за неделю по 20 мая вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ) 210 миллионов долларов против оттока в 110 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 210 миллионов долларов против 110 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Отток из фондов, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 80 миллионов долларов против притока в 50 миллионов неделей ранее. Это крупнейшие оттоки с марта, отмечается в документе.