Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.99
82.00
78.50
Прогноз
25.05 – 01.06
$
76.05
82.38
Индексы и котировки Brent
34.33
+0.20 Золото
1734.60
–0.00 РТС
1180.58
–1.93
Динамика валют
EUR / USD
22.05
1.0905
+0.0072
07.05
1.0834
19.05
11.05
27.04

Чистый отток из инвестирующих в РФ фондов за неделю ускорился в два раза 

Прайм и ещё 4 29 минут назад
Отток капитала из акций РФ ускорился
Фото: EPA
Инвесторы за неделю по 20 мая вывели из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ) 210 миллионов долларов против оттока в 110 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.
BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).
"Чистые оттоки из российских активов за счет фондов акций и облигаций составили 210 миллионов долларов против 110 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.
Отток из фондов, специализирующихся исключительно на рынке РФ (russia-dedicated funds), за неделю составил 80 миллионов долларов против притока в 50 миллионов неделей ранее. Это крупнейшие оттоки с марта, отмечается в документе.
"Ралли в акциях цикличных секторов вкупе с покупками облигаций на фоне смягчения политики центробанков EM (развивающихся рынков — ред.) может оказаться недолговечным. На ближайшее будущее мы видим риски усиления оттоков при недостаточном внутреннем спросе для удержания достигнутых рынком уровней", — говорится в обзоре BCS Global Markets.
Видео дня. Новый способ оплаты появится в системе быстрых платежей
Прайм: последние новости
Нефть дешевеет на 4-5% на новостях из Китая Нефть дешевеет на 4-5% на новостях из Китая Золото коррекционно дорожает после снижения на 1,7% на предыдущей торговой сессии Золото коррекционно дорожает после снижения на 1,7% на предыдущей торговой сессии ЦБ не усмотрел в действиях Мосбиржи по майским фьючерсам WTI нарушений закона ЦБ не усмотрел в действиях Мосбиржи по майским фьючерсам WTI нарушений закона
Комментарии
Рынки , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦБ сообщил о кадровых перестановках
ЦБ сообщил о кадровых перестановках
Биржи АТР торгуются разнонаправленно
Биржи АТР торгуются разнонаправленно
Закон о госрегистрации недвижимости ждут изменения
Закон о госрегистрации недвижимости ждут изменения
Названы российские банки с самой дешевой ипотекой
Названы российские банки с самой дешевой ипотекой
Что будет с курсом рубля в июне
Что будет с курсом рубля в июне
Видео
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Европа отказала «Северным потокам»
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика Компании
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
00:31
«Пока не видно конца»: Медведев о кризисе
Экономика
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
00:50
В США оценили ущерб от действий КНР по коронавирусу
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение