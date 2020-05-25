Рубль растет к доллару и евро

Ещё
Далее:
Читайте также:
рамблер без рекламы
Найти
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
читайте рамблер без рекламы
Все новости
Финансы
Женский
Кино
Спорт
Авто
Здоровье
Путешествия
Субботний
Игры
Курсы валют
ЦБ
23.05
$
71.8804
+0.9564
€
78.4431
+0.6466
ММВБ
25.05 10:00
$
71.5850
+0.0550
€
77.8850
–0.0150
Forex
25.05 11:00
$
71.5380
–0.0181
€
77.8536
+0.0275
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.95
€
82.00
€
78.25
Прогноз
01.06 – 08.06
$
70.40
€
76.74
Индексы и котировки
Brent
35.25
+0.14
Золото
1728.35
+0.15
РТС
1201.46
+1.09
Динамика валют
EUR / USD
25.05
1.0881
+0.0073
11.05
1.0808
21.05
13.05
29.04
Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
и
ещё 3
1 час назад
Фото:
Reuters
Комментарии
1
Все новости на карте
На открытии торгов в понедельник, 25 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 18 копеек — до 71,46 рубля.
Курс евро снизился на 32 копейки и составил 77,76 рубля.
Читать ещё •••
Видео дня. Составлен рейтинг наследников российских миллиардеров
RT на русском: последние новости
Мировые цены на нефть растут
Рубль растёт к доллару и евро в начале торгов
Мировые цены на нефть растут
Рынки
,
Московская биржа
,
Евро
,
Доллар
читайте рамблер без рекламы
Читайте также
Муниципалитетам хотят вернуть право давать жильё участковым
рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
читайте рамблер без рекламы
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам заблокируют счета на новых основаниях
Главный конкурент «Газпрома» подготовил новый удар
Что будет с ценами в РФ: низкий спрос против слабого…
Доллар обновил двухмесячный минимум
Сенатор разъяснил идею уголовного наказания за «серые» зарплаты
рамблер без рекламы
Видео
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании
Экономика
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика
Компании
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика
Статьи
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
02:07
«Это мало»
Экономика
Компании
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
03:25
Мигрантам захотели запретить въезд в Россию
Экономика
Другое
00:35
Европа отказала «Северным потокам»
Экономика
Компании
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
Прогноз курса валют
Выгодный курс обмена
Кросс-курс
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Кино
Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Промокоды
Wildberries RU
Ozon
Беру
Apteka.ru
Aliexpress
Ещё
Свернуть
Доктор
Новости
Болезни и лекарства
Наука
ЗОЖ
Народная медицина
Видео
Статьи
Ещё
Свернуть
Путешествия
Новости
Путеводители
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Игры онлайн
Киберспорт
©
Рамблер
, 2020
Мобильная версия
О проекте
Редакционная политика
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение