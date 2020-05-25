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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
Рубль растет к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов в понедельник, 25 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 18 копеек — до 71,46 рубля.
Курс евро снизился на 32 копейки и составил 77,76 рубля.
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Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
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