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Биржи АТР закрылись в основном ростом на фоне открытия экономик 

Прайм 3 часа назад
Биржи АТР закрылись ростом
Фото: globallookpress.com
Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника в основном ростом на фоне постепенного снятия карантинных ограничений во всем мире, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2% — до 2817,97 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снизился на 0,1% — до 1750,82 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 0,1% — до 22952,24 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,2%, до 1994,6 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,7%, до 20741,65 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 2,1%, до 5615,6 пункта.
Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости о снятии карантинных ограничений в ряде стран. Так, власти Японии объявили о готовности к досрочному снятию режима чрезвычайной ситуации в пяти регионах, включая Токио.
"В центре внимания, вероятно, останутся подтверждения того, что число новых случаев COVID-19 в развитых странах снижается, был достигнут успех в сфере медицины (в разработке вакцины от COVID — ред.) Мы также наблюдаем признаки восстановления экономики и роста деловой активности", — цитирует агентство Франс Пресс старшего экономиста AMP Capital Investors Шейна Оливера (Shane Oliver).
В то же время давление на китайские индексы оказала нестабильная ситуация в Гонконге. Законопроект о национальной безопасности Гонконга вошел в повестку дня открывшейся в пятницу сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП).
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Рынки , France-Presse
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