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За бесценок: китайцы могут скупить американские сланцевые компании 

РИА Новости 28 минут назад
За бесценок: китайцы могут скупить сланцевиков США
Фото: © REUTERS / Thomas Peter
Американские сланцевики в отчаянном положении: обвал нефтяных котировок, огромные долги и нехватка инвестиций обернулись чередой банкротств. Но худшее может быть впереди — к подешевевшим активам в энергетическом секторе присматриваются китайские компании. В Вашингтоне уже заявили: это явная угроза национальной безопасности. Зачем китайцам проблемные производители — в материале РИА Новости.

Волна банкротств

С начала пандемии нефть подешевела почти на 50%, в апреле из-за беспрецедентного сжатия спроса на топливо и переполненных нефтехранилищ фьючерсы проваливались в отрицательную зону.
В результате сотни американских нефтегазовых компаний оказались на грани банкротства. Так, Parsley Energy закрыла 150 скважин, Continental Resources сократила добычу на треть, Texland Petroleum — полностью.
В апреле обанкротился один из крупнейших сланцевиков — Whiting Petroleum, следом — обслуживающая компания Hornbeck Offshore Services. В мае о возможном прекращении деятельности инвесторам сообщили калифорнийская California Resources и сланцевый гигант Chesapeake Enеrgy.
Аналитики предупредили: это только начало волны банкротств, которая скоро накроет отрасль. По прогнозу Pickering Energy Partners, разорение в этом году грозит почти 40% сланцевых компаний.
"Пандемия коронавируса разрушила нефтяную промышленность, вызвав быстрое и беспрецедентное снижение спроса на бензин, авиационное и дизельное топливо. Добавьте к этому "эпическую ценовую войну" между Россией и Саудовской Аравией и огромные долги на балансах американских нефтяных компаний. Эти факторы почти наверняка вызовут всплеск банкротств в ближайшие месяцы. В отличие от нефтяного кризиса 2014-2016 годов, многие компании не выживут", — прогнозируют аналитики Bloomberg Intelligence.
Согласно исследованию Федерального резервного банка (ФРБ) Далласа, даже компаниям в относительно "дешевом" сланцевом бассейне Permian в Западном Техасе для рентабельности нужна нефть в среднем по 49 долларов за баррель. Как предсказывает ФРБ, при 40 долларах в течение года выживут только 15% производителей.

Легкая добыча

В такой ситуации американские сланцевики станут легкой и привлекательной добычей для "охотников за поглощениями". Главная угроза исходит от Китая — ограничения там снимают, экономика оживает и возникает интерес к подешевевшим зарубежным активам.
В Вашингтоне опасаются захвата Китаем разрушенного энергетического сектора.
"Перспектива приобретения враждебными странами проблемных сланцевых компаний в Техасе и не только — серьезная проблема для национальной безопасности", — заявили техасские нефтяные регуляторы.
Угроза вполне реальна — американские энергетические активы сильно подешевели. Так, средняя цена нефтяных месторождений снизилась вдвое по сравнению с временами, когда баррель стоил 60 долларов: с 42 тысяч до 20 тысяч долларов.
"Американские сланцевые компании — очевидная цель для китайцев из-за беспрецедентного разрушения спроса, сверхнизких цен на энергоносители и катастрофической задолженности", — указывает авторитетный аналитический ресурс OilPrice.
Коронавирусный кризис не обошел стороной китайские компании, но не ослабил аппетит Пекина к поглощениям привлекательных активов. Пример тому — недавняя попытка покупки государственной China Reform крупнейшего британского производителя чипов для смартфонов Imagination. Сделка сорвалась только после вмешательства британских властей.
Прямое поглощение американских нефтегазовых компаний китайцами маловероятно — это вызовет пристальное внимание правительства. Но возможны обходные пути: например, приобретение части нестратегических активов или создание совместных предприятий.
Так, в 2015 году китайская фирма Yantai Xinchao Industry Co. получила разрешение Комитета по иностранным инвестициям США (CFIUS) на покупку нефтяных активов за 1,3 миллиарда долларов через американские компании Tall City Exploration и Plymouth Petroleum в Пермском бассейне.

Выбора нет

Наблюдатели констатируют: особых альтернатив для сланцевиков не просматривается. В течение следующих четырех лет нужно вернуть банкам 86 миллиардов долларов, а расплачиваться нечем.
Сейчас выручка от продажи четверти добываемой в США сланцевой нефти целиком идет на проценты по корпоративным заимствованиям. Общий долг отрасли превысил 300 миллиардов долларов, и для его погашения нужно девять миллиардов баррелей сырья. Это почти столько же, сколько сланцевики извлекли из недр за всю свою историю (около десяти миллиардов баррелей).
С финансированием просто катастрофа. Для инвесторов сланцевые компании оказались "паршивой овцой", констатировала FactSet, международная аналитическая фирма. С 2007 года индекс акций американских сланцевиков потерял 31%, тогда как S&P 500 вырос на 80%. За этот период производители потратили на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали на продаже нефти и газа.
Cпасти сланцевиков может разве что подорожание нефти. За последние три недели котировки WTI подтянулись к 33 долларам за баррель. Но этого явно недостаточно: c учетом жесткой структуры затрат сланцевому бизнесу для рентабельности нужно как минимум 50.
По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), средняя цена Brent в 2020 году составит 34,13 доллара и 45,62 в 2021-м, а западно-техасской WTI — 30,10 в этом году и 43,31 — в следующем.
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Рынки , Статьи , РИА Новости , Bloomberg
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