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Российские банки распродают золото 

Артём Кульша и ещё 6 17 минут назад
Российские банки увеличили продажи золота. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Согласно статистике Центрального банка (ЦБ) России, российские кредитные организации на протяжении шести последних месяцев сокращают свои запасы золота. В апреле они снизили вложения в драгоценные металлы на 6,1% или 4,6 тонны до 296,6 миллиарда рублей или 73,4 тонны. В марте банки продали на 15% меньше.
Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Станислав Волков объяснил увеличение продажи золота кредитными организациями высоким спросом на него — в начале 2020 года, как сообщал «Рамблер», золото заметно подорожало.
В свою очередь, аналитик банка БКФ Максим Осадчий отметил, что в апреле Сбербанк продал сразу 5,5 тонны золота — 37,7% своих запасов.
1 апреля ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Таким образом, в настоящее время банки могут продавать этот металл лишь за границу. Президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий рассказал, что поставки золота на экспорт, ставшие проблемой из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, с середины апреля осуществляются посредством чартерных рейсов, организованных при помощи Министерства транспорта России.
Комментарии 14
Рынки , Видео , Экономика , Василий Заблоцкий , Григорий Березкин , Максим Осадчий , Станислав Волков , Банк Корпоративного Финансирования , Сбербанк России , Минтранс РФ , Центральный банк России
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