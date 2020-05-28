Российские банки увеличили продажи золота. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Согласно статистике Центрального банка (ЦБ) России, российские кредитные организации на протяжении шести последних месяцев сокращают свои запасы золота. В апреле они снизили вложения в драгоценные металлы на 6,1% или 4,6 тонны до 296,6 миллиарда рублей или 73,4 тонны. В марте банки продали на 15% меньше.
Управляющий директор рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) Станислав Волков объяснил увеличение продажи золота кредитными организациями высоким спросом на него — в начале 2020 года, как сообщал «Рамблер», золото заметно подорожало.
В свою очередь, аналитик банка БКФ Максим Осадчий отметил, что в апреле Сбербанк продал сразу 5,5 тонны золота — 37,7% своих запасов.
1 апреля ЦБ приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Таким образом, в настоящее время банки могут продавать этот металл лишь за границу. Президент Национальной финансовой ассоциации (НФА) Василий Заблоцкий рассказал, что поставки золота на экспорт, ставшие проблемой из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, с середины апреля осуществляются посредством чартерных рейсов, организованных при помощи Министерства транспорта России.