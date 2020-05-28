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Российские банки ускорили вывоз золота из страны 

Lenta.ru и ещё 5 29 минут назад
Российские банки избавляются от золота
Фото: РИА Новости
В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился. Такой вывод следует из статистики Центробанка России, пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
С января на балансе кредитных организаций стало почти на 16,82 тонны золота меньше. В денежном выражении золотые запасы выросли в марте, но это произошло за счет рост стоимости драгоценного металла на мировых рынках.
В физическом выражении, по оценке аналитика банка БКФ Максима Осадчего, вывоз продолжился. В апреле экспорт вырос на 15 процентов, так что объем золота снизился на 4,6 тонны до 73,4 тонны. С этим согласны и в рейтинговом агентстве НКР.
По мнению экспертов, продажа золота связана с высоким спросом на него и ростом цен, что в совокупности с падением курса рубля сделало сделки особенно выгодными.
Национальная финансовая ассоциация (НФА) указала, что с 1 апреля Центробанк прекратил закупки золота, а это означает, что продавать его стало возможно только иностранным покупателям. При этом проблемы с авиаперевозками по всему миру, возникшие из-за пандемии коронавируса, усложнили экспорт.
Президент НФА Василий Заблоцкий рассказал, что банки используют для экспортных операций спецрейсы, чартерные перевозки ценных грузов, которые работают с середины апреля, а также пассажирские лайнеры.
Ранее правительство России сняло ограничения на экспорт золота для производителей. Им разрешен вывоз драгоценного металла при наличии генеральной лицензии, то есть в обход банков.
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Комментарии 1
Рынки , Экономика , Василий Заблоцкий , Григорий Березкин , Максим Осадчий , Банк Корпоративного Финансирования , Правительство РФ , Центральный банк России
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