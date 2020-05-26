Доллар и евро снизились

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Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро
RT на русском
2 часа назад
Фото:
РИА Новости
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На открытии торгов во вторник, 26 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные
Московской биржи
.
Курс доллара упал на 50 копеек — до 71,15 рубля.
Курс евро снизился на 37 копеек и составил 77,71 рубля.
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