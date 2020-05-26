Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.44
82.00
78.10
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.00
78.30
Индексы и котировки Brent
36.39
+0.39 Золото
1727.81
–0.15 РТС
1236.61
+0.18
Динамика валют
EUR / USD
26.05
1.0966
+0.0158
11.05
1.0808
22.05
14.05
30.04

Курс доллара: рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 2 часа назад
Доллар и евро снизились
Фото: РИА Новости
На открытии торгов во вторник, 26 мая, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 50 копеек — до 71,15 рубля.
Курс евро снизился на 37 копеек и составил 77,71 рубля.
Видео дня. В России растет спрос на загородную недвижимость
RT на русском: последние новости
Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут Рубль растёт к доллару и евро Рубль растёт к доллару и евро Как рекордное за 12 лет снижение курса юаня поможет экономике Китая Как рекордное за 12 лет снижение курса юаня поможет экономике Китая
Рынки , Московская биржа , Евро , Доллар
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США нанесли Китаю новый удар
США нанесли Китаю новый удар
Число сделок в новостройках Москвы обвалилось
Число сделок в новостройках Москвы обвалилось
Кошелек на карантине: как снизились зарплаты россиян
Кошелек на карантине: как снизились зарплаты россиян
Что будет с курсом рубля в июне
Что будет с курсом рубля в июне
Бывшие сотрудники Илона Маска построили «убийцу Tesla»
Бывшие сотрудники Илона Маска построили «убийцу Tesla»
Видео
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
«Это мало»
02:07
«Это мало»
Экономика Компании
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
00:23
Названо условие для сокращения пенсионного возраста в Рф
Личный счет
Белоруссия нашла нефть
01:44
Белоруссия нашла нефть
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение