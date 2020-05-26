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Российский рынок акций не смог сохранить импульс роста 

ТАСС 3 часа назад
Российский рынок акций не сохранил импульс роста
Фото: ТАСС
Российский рынок во вторник не смог сохранить импульс роста, продемонстрированный днем ранее. Индекс Мосбиржи завершил день небольшой коррекцией — на 0,14%, до 2754,04 пункта, РТС вырос на 0,95%, до 1224,99 пункта.
Российская валюта продолжает укрепление, так курс доллара к рублю на 19:20 мск снизился на 1,16%, до 70,82 рубля, евро — на 0,47%, до 77,7 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на бирже ICE в Лондоне практически не продемонстрировала динамики к предыдущим торгам, закрепившись на уровне $35,4 за баррель.
Поддержку наши акции получили вновь со стороны западных фондовых площадок.
"В Европе основные индексы к вечеру прибавляли в пределах 1,7%, а в США в рамках первых часов торгов Dow Jones и S&P500 после длинных выходных выросли на 2,7% и 2% соответственно. Также покупкам способствовала ситуация на рынке энергоносителей", — отметил главный аналитик ПСБ Богдан Зварич.
Поддерживают оптимистичный настрой на мировых биржах новости о постепенном снятии жестких ограничений по COVID-19 в разных странах, а также новые масштабные стимулы со стороны регуляторов, считает инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
В то же время, несмотря на то, что инвесторы упорно ждут восстановления экономического роста, ожидания эти имеют под собой довольно мало оснований, добавила старший аналитик ИАЦ "Альпари". На сегодняшний день для рынка хорошее настроение важнее.
Сдерживающим же фактором для рынка сегодня остается градус напряженности между США и Китаем, который формируется не только в торговой, но и в геополитической плоскости, добавил Александр Бахтин.
Лидерами торгов выступили акции ТГК-1 и МРСК ЦП, прибавившие 5,2% и 3,5% соответственно. Хуже рынка выглядят акции золотодобывающих компаний — "Полиметалл" и "Полюс" упали более чем на 2,5%.
Спрос на "защитные" инвестиции, такие как акции золотодобывающих компаний, может продолжать снижаться по мере реализации сделки ОПЕК+ и перспектив завершения карантина на рынке, считает аналитик "Фридом Финанс" Александр Осин.

Прогноз на завтра

Завтра конфликт между США и Китаем, события в Гонконге, где снова начались протесты, как и "вирусный" новостной фон останутся в фокусе внимания инвесторов. В среду также с речью выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард. Из статистики важным будет публикации объема прибыли в промышленности Китая за апрель и недельные запасы сырой нефти по данным API, пояснил Александр Бахтин.
По оценкам "БКС Премьер", в середине недели повышательный импульс на рынке РФ может сохраниться. В этом случае индекс Мосбиржи может протестировать рубежи выше 2800 пунктов, курс рубля к доллару может сформироваться в диапазоне 70-71,5.
То, что техническая картина говорит в пользу продолжения восходящей динамики, считает и Богдан Зварич. По прогнозам эксперта, первой целью для индекса Мосбиржи может выступать уровень 2850 пунктов.
Целевые диапазоны закрытия завтрашнего дня, по прогнозу "Фридом Финанс", для индекса Мосбиржи и курса доллара к рублю составляют 2735 -2805 пунктов и 70,1-71,1 рубля соответственно.
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Комментарии
Рынки , Александр Бахтин , Кристин Лагард , Александр Осин , Богдан Зварич , ТГК-1 , МРСК Центра и Приволжья , ЕЦБ
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