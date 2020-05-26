Америка переходит на дешёвую русскую нефть 

Поразительные новости приходят из США. В то время как мировые СМИ вслед за американскими политиками утверждают, что эта страна готовится залить весь мир своими нефтью и газом, на деле всё обстоит ровно наоборот.

На днях выяснилось, что скоро в США доставят рекордные объёмы российской нефти. В настоящий момент туда направляется не менее семи заполненных нашим сырьём танкеров. Об этом свидетельствуют данные специализированных сайтов Marinetraffic и Vesselfinder, которые отслеживают местонахождение кораблей. Как утверждают эксперты, общий объём поставок составляет 6 млн баррелей. Это в два раза больше, чем в январе-феврале 2020 года. Основной причиной столь резкого роста покупок российской нефти американцами является её низкая цена. Во время последнего падения стоимости углеводородного сырья покупатели из США смогли закупить нашу нефть по цене ниже 10 долларов за баррель. Вот такая экономика, которая отменяет многие планы политиков.

Кроме этого из-за падения цен американцы не могут продать большие объёмы своего газа, хотя ранее очень рассчитывали на это. В последнее время производители СПГ из США столкнулись c отменой 60% месячных заказов. Один из них уже получил запросы на отмену 30 партий газа, который должен был быть отгружён в июле с заводов в Луизиане и Техасе. Причина — рост запасов газа в хранилищах и снижение спроса на фоне коронавируса.