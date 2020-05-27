Не стоит надеяться: Что будет с ценами на нефть

Балансировку нефтяного рынка уже в июне-июле этого года ожидают в Минэнерго России . Глава ведомства Александр Новак отметил, что с учетом сделки ОПЕК+, а также падения добычи в других странах производство нефти снизилось на 14-15 млн баррелей в сутки, а оставшийся профицит оценивается в 7-12 млн баррелей в сутки. При этом прогнозы котировок барреля на этот год продолжают оставаться достаточно осторожными, несмотря на рост стоимости нефти с начала мая.

В базовом прогнозе агентства Argus говорится, что текущее восстановление цен на нефть может быть неустойчивым, поскольку рынки сейчас отыгрывают ослабление карантинных ограничений и перспективное увеличение спроса. Но в реальности восстановление экономики может оказаться слабее ожидаемого. При условии спада пандемии в течение лета, котировки барреля североморской нефти летом в среднем составят 19 долларов за баррель, а к концу года вырастут до 30 долларов за баррель, сказано в прогнозе.

"Даже в случае полного восстановления спроса на нефть в третьем квартале и продолжения действия ОПЕК+, сокращение запасов до докризисного уровня потребует еще порядка полугода", — считает директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. С его точки зрения, в среднесрочной перспективе рост цен продолжится, а стоимость марки Brent к концу 2020 года выйдет в диапазон 40-45 долларов за баррель.

При этом вероятность снижения цен или прекращения их роста этим летом весьма высока. Профицит нефти на рынке сохраняется, а рост котировок поддерживается лишь частичным восстановлением спроса на рынках стран АТР и ожиданиями его восстановления в Европе, пока слабо подкрепленными реальными цифрами.

"Во втором квартале этого года рынок продолжит стабилизироваться, но только в третьем квартале сокращение добычи начнет снижать избыток нефти, находящейся в хранилищах", — считает главный стратег по сырьевым рынкам Saxo Bank Оле Хансен.

По его мнению, на полное восстановление спроса и цены от 50 до 70 долларов за баррель не стоит надеяться в 2020 году, а возможно и даже в следующем, 2021 году.

Хансен выделил несколько факторов риска для восстановления нефтяного рынка:

— повторный рост количества заболеваний Covid-19 по мере ослабления карантина;

— способность ОПЕК+ соблюдать высокий уровень исполнения условий сделки о сокращении добычи;

— рост добычи нефти в США при ценах выше 30 долларов за баррель (особенно у производителей, испытывающих нехватку денежных средств);

— изменение потребительских привычек (меньше полетов и работа из дома).

К этому списку также можно добавить геополитические риски. По мнению Василия Тануркова, динамика цен на нефть этим летом будет зависеть не только от темпов восстановления спроса, но также негативного влияния на них со стороны все более вероятного нового раунда торговых войн между Китаем и США, а также темпов падения добычи вне ОПЕК

Здесь также можно вспомнить о возможных обострениях конфликта США с Ираном, а также совсем не безоблачных отношениях в сфере энергетики США с Россией. В начале марта этого года, после развала прошлой сделки ОПЕК+, в Вашингтоне даже не исключали применения санкций ко всей нефтяной отрасли нашей страны. Кроме того, по мере восстановления спроса, но сохранения избытка нефти, будет усиливаться борьба за рынки сбыта, что также будет оказывать отрицательное влияние на котировки барреля.