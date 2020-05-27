​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи

Индекс Мосбиржи на 10:08 мск увеличился на 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 757,09 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени просел на 0,14% и равнялся 1 223,31 пункта.