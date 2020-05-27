Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
75.00
$
71.40
82.00
78.00
Прогноз
01.06 – 08.06
$
72.50
78.30
Индексы и котировки Brent
35.35
–0.11 Золото
1706.31
–0.07 РТС
1224.99
–0.84
Динамика валют
EUR / USD
27.05
1.0970
+0.0122
12.05
1.0848
24.05
15.05
01.05

​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Банки.ру 1 час назад
​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно
Фото: РИА Новости
Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:08 мск увеличился на 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 757,09 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени просел на 0,14% и равнялся 1 223,31 пункта.
«Утренняя неопределенность в Азии задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2725—2780 пунктов, по индексу РТС — 1215—1235 пунктов», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.
Видео дня. Возместят ли компании расходы сотрудникам на «удаленке»
Банки.ру: последние новости
Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 56 Официальный курс доллара снизился на 28 копеек, евро — на 56 Курсы доллара и евро на 21 мая Курсы доллара и евро на 21 мая Курс рубля снижается в начале торгов Курс рубля снижается в начале торгов
Рынки , Вадим Иосуб , Московская биржа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия обвалила цены на нефть
Россия обвалила цены на нефть
Украина договорилась с МВФ о кредите
Украина договорилась с МВФ о кредите
Цена на нефть снизилась
Цена на нефть снизилась
Китай планирует сокращение энергопотребления на долю ВВП
Китай планирует сокращение энергопотребления на долю ВВП
Названы условия для роста нефти до $60
Названы условия для роста нефти до $60
Видео
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
00:35
Новые санкции: США торопятся остановить газопровод из РФ
Компании Экономика
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
00:25
Мигрантов предложили приравнять к россиянам
Экономика Статьи
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
00:43
В Кремле рассказали о помогшей избежать хаоса сделке
Рынки
Назван способ остановить «Северный поток—2»
00:35
Назван способ остановить «Северный поток—2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение