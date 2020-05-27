​Фондовые торги в РФ открылись разнонаправленно 

Российские фондовые индексы в среду начали торги разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи на 10:08 мск увеличился на 0,11% к уровню предыдущего закрытия и составил 2 757,09 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени просел на 0,14% и равнялся 1 223,31 пункта.
«Утренняя неопределенность в Азии задает нейтральный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия. Вероятный дневной коридор по индексу Мосбиржи находится в пределах значений 2725—2780 пунктов, по индексу РТС — 1215—1235 пунктов», — комментирует старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.