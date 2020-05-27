Россия обвалила цены на нефть 

Цены на нефть обвалились в среду, 27 мая, на фоне новостей о намерении России увеличить добычу нефти в июле. Об этом пишет Bloomberg.

Накануне торги эталонной смесью Brent закрылись на цене выше 36 долларов за баррель впервые с марта 2020 года. Однако в среду стоимость сырья начала снижаться. К 10:00 по московскому времени июльские фьючерсы на нефть Brent опустились на 2 процента от уровня закрытия, до 35,44 доллара за баррель. Контракты на американскую WTI с поставкой в июле подешевели на 1,8 процента, до 33,7 доллара, к 9:44. Накануне WTI закрылась выше 34 долларов впервые за 11 недель, отмечает агентство.