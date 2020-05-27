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Биржи АТР преимущественно снизились на фоне экономической неопределенности 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР снизились
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам торгов среды закрылись преимущественно в минусе на фоне экономической неопределенности и напряжения в отношениях США и Китая, свидетельствуют данные площадок.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 2%, до 2071,47 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,9%, до 1774,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,4%, до 23301,36 пункта, южнокорейский KOSPI вырос — на 0,1%, до 2031,2 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,7%, до 21419,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 снизился — на 0,09%, до 5775 пунктов.
Так, давление на индексы Китая оказывает заявление американского президента Дональда Трампа о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей страны в отношении Гонконга. Китай в свою очередь предупредил о том, что примет контрмеры, если США продолжат подрывать интересы КНР.
В то же время поддержку японскому индексу оказывают меры Центрального Банка Японии, который заявил о дополнительном бюджете для борьбы с коронавирусом и поддержки экономики на сумму 31,9 триллиона иен (около 298 миллиардов долларов).
"Ожидания того, что второй дополнительный бюджет правительства поддержит экономику, и акции американских компаний работают как катализатор", — сказал агентству Франс Пресс главный стратег Okasan Online Securities Йосихиро Ито (Yoshihiro Ito).
Кроме того, трейдеры обратили внимание на закрытие бирж США накануне, которые выросли до 2,17% в надежде на создание вакцины от нового коронавируса и снятие ограничительных мер.
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Рынки , Дональд Трамп , France-Presse
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