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Нефть выросла в цене после разговора Путина с саудовским кронпринцем 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Нефть отреагировала на решение Путина и принца
Фото: Reuters
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE отыграла 2,8% от минимальной отметки торговой сессии — до 35,28 долларов за баррель, что на 2,5% ниже уровня закрытия предыдущей сессии после падения в пике на 5,3%.
Путин и саудовский принц договорились по нефти
Нефть марки WTI опустилась уже на 2,4% и находилась на уровне 33,52 долларов за баррель, передает ТАСС со ссылкой на данные торгов по состоянию на 19.09 мск.
Отмечается, что нефтяные котировки замедлили падение после разговора президента России Владимира Путина с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом о ситуации на рынке нефти.
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Рынки , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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