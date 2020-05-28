Рубль ждет испытание новой торговой войной 

В первой половине этой недели позитивное настроение на глобальных финансовых рынках поддерживали постепенное возобновление мировой экономической деятельности и надежды на скорое создание вакцины от COVID-19.

Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов , аналитик ГК "ФИНАМ", обозначил главные позитивные моменты для финансового рынка. А также указал на риски для рубля.

— Инвесторы с нетерпением ждут глобального снятия карантина, — говорит эксперт. — Япония отменила режим чрезвычайного положения. Германия после 15 июня планирует отменить ограничения на поездки в страны Евросоюза и шенгенской зоны. А в Великобритании с 15 июня откроют магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, а также ателье, фотостудии, крытые рынки и аукционные дома.

Но основными драйверами роста мировых фондовых бирж являются действия крупнейших центробанков, вливших в рынки около 5 триллионов долларов. По оценке Bank of America Merrill Lynch , на конец мая баланс крупнейших мировых регуляторов достиг 25 триллионов долларов, а к концу 2020 года может составить 28 триллионов.

ФРС. В свою очередь, эксперты банка прогнозируют продолжение дополнительных вливаний ликвидности от Банка Японии, Банка Англии, ЕЦБ

Однако, несмотря на оптимизм инвесторов, основным риском для финансовых рынков может стать обострение отношений между США и Китаем. Это грозит перерасти в очередной торговый конфликт между двумя самыми крупными экономиками мира.

По информации Bloomberg, администрация Трампа уже рассматривает ряд санкций против китайских чиновников, предприятий и финансовых учреждений. И если этот сценарий воплотится в жизнь, помимо снижения мировых биржевых индексов, коррекции подвергнутся и цены на нефть, остановившие свой бурный рост вблизи отметки 37 долларов за баррель.

В настоящий момент внимание игроков на нефтяном рынке сместилось на грядущее заседание ОПЕК+, в ходе которого будет обсуждаться вопрос по дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти. И уже сейчас недовольство рынка вызывает намерение России начать наращивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено соглашением, достигнутым в апреле.

Российская валюта, отыгравшая благодаря позитивной динамике цен на черное золото и поддержке Банка России большую часть потерь, понесенных в марте-апреле, на данном этапе приостановила свое укрепление на отметке 70,60 за доллар. И она претендует стать локальным пределом укрепления рубля.

С учетом возникающих рисков коррекции на глобальных финансовых и сырьевых площадках, пара доллар/рубль до конца этой недели может провести в диапазоне 70,60-73, тяготея к его верхней границе.