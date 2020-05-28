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Рубль ждет испытание новой торговой войной 

Российская Газета 1 час назад
Рубль ждет испытание новой торговой войной
Фото: iStock
В первой половине этой недели позитивное настроение на глобальных финансовых рынках поддерживали постепенное возобновление мировой экономической деятельности и надежды на скорое создание вакцины от COVID-19.
Специально для "Российской газеты" Сергей Дроздов, аналитик ГК "ФИНАМ", обозначил главные позитивные моменты для финансового рынка. А также указал на риски для рубля.
— Инвесторы с нетерпением ждут глобального снятия карантина, — говорит эксперт. — Япония отменила режим чрезвычайного положения. Германия после 15 июня планирует отменить ограничения на поездки в страны Евросоюза и шенгенской зоны. А в Великобритании с 15 июня откроют магазины, торгующие одеждой, обувью, игрушками, мебелью, книгами и электроникой, а также ателье, фотостудии, крытые рынки и аукционные дома.
Но основными драйверами роста мировых фондовых бирж являются действия крупнейших центробанков, вливших в рынки около 5 триллионов долларов. По оценке Bank of America Merrill Lynch, на конец мая баланс крупнейших мировых регуляторов достиг 25 триллионов долларов, а к концу 2020 года может составить 28 триллионов.
В свою очередь, эксперты банка прогнозируют продолжение дополнительных вливаний ликвидности от Банка Японии, Банка Англии, ЕЦБ и ФРС.
Однако, несмотря на оптимизм инвесторов, основным риском для финансовых рынков может стать обострение отношений между США и Китаем. Это грозит перерасти в очередной торговый конфликт между двумя самыми крупными экономиками мира.
По информации Bloomberg, администрация Трампа уже рассматривает ряд санкций против китайских чиновников, предприятий и финансовых учреждений. И если этот сценарий воплотится в жизнь, помимо снижения мировых биржевых индексов, коррекции подвергнутся и цены на нефть, остановившие свой бурный рост вблизи отметки 37 долларов за баррель.
В настоящий момент внимание игроков на нефтяном рынке сместилось на грядущее заседание ОПЕК+, в ходе которого будет обсуждаться вопрос по дальнейшей судьбе сделки по сокращению добычи нефти. И уже сейчас недовольство рынка вызывает намерение России начать наращивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено соглашением, достигнутым в апреле.
Российская валюта, отыгравшая благодаря позитивной динамике цен на черное золото и поддержке Банка России большую часть потерь, понесенных в марте-апреле, на данном этапе приостановила свое укрепление на отметке 70,60 за доллар. И она претендует стать локальным пределом укрепления рубля.
С учетом возникающих рисков коррекции на глобальных финансовых и сырьевых площадках, пара доллар/рубль до конца этой недели может провести в диапазоне 70,60-73, тяготея к его верхней границе.
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Комментарии
Рынки , Экономика , Сергей Дроздов , ФРС , ЕС , Bank of America , Центральный банк России , ЕЦБ , "Российская газета"
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