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Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Запасы нефти в США за неделю выросли на 7,93 млн баррелей
Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press
Министерство энергетики США обнародовало данные, в которых говорится, что коммерческие запасы нефти в стране за прошедшую неделю увеличились на 7,928 млн баррелей.
Суточная добыча чёрного золота с 16 по 22 мая снизилась еще на 100 тыс. баррелей — до 11,4 млн баррелей. Сейчас в хранилищах находится 534,422 млн баррелей чёрного золота, передаёт ТАСС.
С 1 апреля перестало действовать соглашение о сокращении добычи нефти в рамках ОПЕК+. Несколькими неделями ранее Россия отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о дополнительном сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.
Затем ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае—июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.
Как ранее писал NEWS.ru, большинство стран ОПЕК+ склонны сохранить апрельские условия сделки по смягчению сокращения добычи нефти до июля до 7,7 миллиона баррелей в сутки, однако есть некоторые возражения.
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Рынки , Экономика , ИТАР-ТАСС
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