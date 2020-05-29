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Курс доллара: рубль снижается к доллару и евро 29 мая 

RT на русском 1 час назад
Рубль снижается к доллару и евро
Фото: Reuters
На открытии торгов в пятницу, 29 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара вырос на 17 копеек — до 70,65 рубля.
Курс евро увеличился на 34 копейки и составил 78,44 рубля.
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