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На открытии торгов в пятницу, 29 мая, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара вырос на 17 копеек — до 70,65 рубля.

Курс евро увеличился на 34 копейки и составил 78,44 рубля.