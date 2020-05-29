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Биржи АТР закрылись разнонаправленно на фоне неопределенности в отношениях США и Китая 

Прайм 2 часа назад
Биржи АТР закрылись разнонаправленно
Фото: globallookpress.com
Основные фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись в последний рабочий день весны разнонаправленно на фоне неоднозначной экономической и политической обстановки, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,2%, до 2852,35 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1%, до 1786,51 пункта, гонконгский Hang Seng Index — снизился на 0,7%, до 22961,47 пункта, южнокорейский KOSPI — поднялся на 0,1%, до 2029,6 пункта. Японский Nikkei 225 снизился на 0,2%, до 21877,89 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — упал на 1,63%, до 5755,7 пунктов.
Давление на индексы оказывают новости о том, что депутаты Всекитайского собрания народных представителей в четверг приняли резолюцию о разработке законопроекта о безопасности в Гонконге. Американский президент Дональд Трамп, по сообщениям СМИ, позже проведет пресс-конференцию по поводу ситуации с Китаем. Ранее Трамп предупреждал о новых мерах против Китая в ответ на действия в Гонконге.
В то же время поддержку трейдерам оказывают сохраняющиеся оптимистичные настроения в отношении перспектив восстановления экономики и ослабления карантинных мер.
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Комментарии
Рынки , Дональд Трамп
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