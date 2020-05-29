Самую молодую миллиардершу в мире лишили статуса из-за лжи 

Участницу реалити-шоу «Семейство Кардашьян» и основательницу собственного косметического бренда Кайли Дженнер лишили статуса самой молодой миллиардерши в мире из-за лжи. Об этом сообщает Forbes.

Издание обвиняет знаменитость в том, что она «лгала о доходах своей компании и подделывала налоговые декларации», чтобы удерживать статус миллиардерши.

Известно, что в январе Дженнер продала половину своего бренда Kylie Cosmetics косметическому гиганту Coty за 600 миллионов долларов (42 миллиарда рублей) и получила приблизительно 340 миллионов долларов (24 миллиарда рублей) после уплаты налога с продаж.

По расчетам экспертов Forbes, личное состояние 22-летней Дженнер в настоящий момент составляет чуть менее 900 миллионов долларов (63 миллиарда рублей). Издание также учитывало, что марка Kylie Cosmetics приносит меньше дохода, чем утверждала Дженнер до сделки.

В марте 2019 года Forbes объявил о том, что Кайли Дженнер впервые стала самой молодой миллиардершей. Тогда она призналась, что не ожидала этого и не предвидела такого будущего. «Очень приятно чувствовать [признание]. Это прекрасное достижение», — отметила звезда телешоу. По ее словам, своим состоянием она обязана социальным сетям. Позже, 7 апреля, Forbes присудили этот титул знаменитости во второй раз, как предпринимательнице, заработавшей свое состояние самостоятельно.