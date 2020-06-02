Нефть взлетела

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск.

В последний раз нефть данного сорта находилась выше $39 за баррель 11 марта текущего года.

К 11:31 мск цена нефти сорта Brent достигала $39,2 за баррель (+2,3%), а нефть марки WTI торговалась на уровне $36,46 за баррель (+1,9%).