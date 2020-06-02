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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $39 

ТАСС и ещё 18 15 минут назад
Нефть взлетела
Фото: ТАСС
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2020 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 1,8% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла отметки $39,02 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 11:25 мск.
В последний раз нефть данного сорта находилась выше $39 за баррель 11 марта текущего года.
К 11:31 мск цена нефти сорта Brent достигала $39,2 за баррель (+2,3%), а нефть марки WTI торговалась на уровне $36,46 за баррель (+1,9%).
Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи снижается до 68,83 рубля (-0,4%), а курс евро — до 76,84 рубля (-0,1%).
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Рынки , Цена на нефть , Московская биржа
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