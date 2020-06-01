«Скидки до 70%. Это очень больно, но нам нужна выручка»

В Москве возобновляют работу непродовольственные магазины. Готовы ли они дать скидки первым за два месяца покупателям? Business FM опросила ретейлеров и позвонила в онлайн-магазины

В столице в первый день лета возобновляют работу непродовольственные магазины. За несколько дней до того, как непродовольственному ретейлу в Москве разрешили открыться, РБК сообщил, что покупателей ждут большие скидки на одежду и обувь — компании не смогли продать весеннюю коллекцию, и поэтому готовы давать дисконт в 50-70%.

Именно такие магазины, наряду с ресторанами, остались без клиентов. И даже в работающих торговых центрах в Подмосковье — это личное наблюдение — закрыты только кафе и продавцы одежды. Все остальное, включая салоны сотовой связи, а это еще и торговля техникой, работает. То, что будут скидки, Business FM подтвердила генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова

«У нас скидки будут до 70%. Это очень больно для нас, но нам нужна выручка, чтобы платить зарплаты, аренду, чтобы выкупать осенний товар, поэтому вынуждены давать серьезные скидки, особенно на весеннюю коллекцию, потому что почти всю весну магазины были закрыты. На лето тоже будут скидки, просто поменьше. Онлайн работал чуть лучше, чем мы планировали, но этого все равно недостаточно, чтобы закрыть целую розничную сеть».

Есть еще один момент: курс доллара. С начала марта он вырос меньше чем на 10%, но были большие скачки. И те, кто закупал одежду в не самое удачное время, вынуждены учитывать это в ценах. Плюс к этому затраты, чтобы выполнить рекомендации Роспотребнадзора : постоянная уборка, маски, пятидневный запас дезинфицирующих средств и так далее.

Но скидки давать готовы не все. Ситуацию комментирует генеральный директор Melon Fashion Group, которой принадлежат бренды Zarina, befree, Love Republic и Sela, Михаил Уржумцев

— Тотальную распродажу на все мы не собираемся делать, но какие-то акции, как всегда, будут в магазинах.

— Новые правила есть какие-то уже?

— Есть нормы на квадратный метр, но мы в эти нормы вписываемся. Ничего такого особенного не жду страшного. Продавцы и покупатели должны быть максимально защищены от тесного контакта друг с другом. Это касается и масок, и перчаток. Мы всем входящим в магазин будем предоставлять средства индивидуальной защиты, если их у них нет.

Еще один важный аспект: чтобы попасть в столичный торговый центр, нужен цифровой пропуск. Получить его большой сложности нет. Но это тоже фактор, который может остановить покупателей, тем более что кто-то за два месяца изоляции привык совершать покупки онлайн.

Здесь тоже разная картина. Есть магазины, где для того, чтобы тебе привезли одежду или обувь, нужно сначала оплатить заказ. И это логично, потому что доставка, услуги курьера стоят денег. Если не подошло, средства остаются на счету, но их можно потратить лишь на другую покупку, а не вернуть. Но есть и такие продавцы, которые готовы везти бесплатно, лишь бы купили. Business FM позвонила в один из крупных онлайн-магазинов моды.

«Все, что вы выбрали, оплачиваете наличными или банковской картой. Все, что вам не подошло, вы просто отдаете курьеру, при этом ничего не оплачиваете. У вас доставка вне зависимости от суммы покупки бесплатная. Курьер просто заберет товар и уедет».

С 1 июня в столице открывается почти 50 тысяч магазинов, и на работу выходят сотни тысяч сотрудников. Но многие торговые центры, которые географически находятся за МКАД, работать пока не смогут. IKEA пообещала с 3 июня открыть магазины, расположенные в Москве. Остальные центры будут закрыты до дальнейшего уведомления, сообщила компания.

Но больше всего интересно, как поведут себя покупатели. У кого-то закончились или заканчиваются деньги, а кто-то изголодался по шопингу. И предсказать поведение потребителя никто из опрошенных редакцией ретейлеров не взялся.