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Курс доллара снижается на фоне беспорядков в США 

Прайм и ещё 2 41 минуту назад
Курс доллара снижается на фоне беспорядков в США
Фото: РИА Новости
Курс доллара продолжает находиться в "красной" зоне по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник вечером, трейдеры оценивают ситуацию вокруг уличных беспорядков в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару рос до 1,1126 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1098 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,59 иены со 107,77 иены накануне; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,51%, до 97,84 пункта.
Финансовые рынки в мире в основном демонстрируют рост, тогда как традиционно более надежный американский доллар дешевеет. Биржи США в основном поднимаются по своим индикаторам, основные биржевые индексы Европы увеличиваются более чем на 1%.
Трейдеры следят за беспорядками в Штатах. По городам США прокатилась волна протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.
"Я согласен с тем, что беспорядки — это нехорошо, но есть мнение, что это локальная проблема, и неопределенность привела к снижению доллара", — приводит агентство Рейтер слова стратега Raymond James Криса Бейли.
Кроме того, остаётся и фактор того, что Вашингтон угрожает пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые ему льготы, а также наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга. Пекин в ответ заявил, что такие угрозы США — это вмешательство во внутренние дела Китая, и они подрывают американо-китайские торговые отношения.
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Комментарии
Рынки , Компании , Личный счет , Недвижимость , Экономика , Крис Бейли , Reuters
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