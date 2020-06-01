Курс доллара снижается на фоне беспорядков в США 

Курс доллара продолжает находиться в "красной" зоне по отношению к другим основным мировым валютам в понедельник вечером, трейдеры оценивают ситуацию вокруг уличных беспорядков в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.09 мск курс евро к доллару рос до 1,1126 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1098 доллара за евро, курс доллара к иене снижался до 107,59 иены со 107,77 иены накануне; индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) падал на 0,51%, до 97,84 пункта.

Финансовые рынки в мире в основном демонстрируют рост, тогда как традиционно более надежный американский доллар дешевеет. Биржи США в основном поднимаются по своим индикаторам, основные биржевые индексы Европы увеличиваются более чем на 1%.

Трейдеры следят за беспорядками в Штатах. По городам США прокатилась волна протестов после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который наступил коленом на шею Флойда при задержании, был обвинен в убийстве по неосторожности.

"Я согласен с тем, что беспорядки — это нехорошо, но есть мнение, что это локальная проблема, и неопределенность привела к снижению доллара", — приводит агентство Рейтер слова стратега Raymond James Криса Бейли.

Кроме того, остаётся и фактор того, что Вашингтон угрожает пересмотреть отношения с Гонконгом, включая предоставляемые ему льготы, а также наложить санкции на официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по их мнению, подрывают автономию Гонконга. Пекин в ответ заявил, что такие угрозы США — это вмешательство во внутренние дела Китая, и они подрывают американо-китайские торговые отношения.