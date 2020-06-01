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Протесты в США ударили по доллару 

Вероника Полынина и ещё 4 1 час назад
Протесты в США ударили по доллару
Фото: Reuters
Курс доллара вечером в понедельник впервые с начала марта опустился на Московской бирже ниже 70 рублей и составил 69,66 рубля.
В течение дня доллар опускался до 69,38 рубля, на максимуме американская валюта стоила 69,99 рубля.
Укрепление рубля проходит на фоне высокого спроса на валюты развивающихся стран и валюты сырьевой группы, а также растущих цен на нефть.
Американская валюта, в свою очередь, падает на фоне беспорядков в США.
По мнению экспертов, рубль продолжит укрепляться и к середине лета доллар может опуститься до 67— 68 рублей.
Как сообщал «Рамблер», в Миннеаполисе и других городах США почти неделю продолжаются протесты и беспорядки из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Уже известно о гибели четырех человек, более 4 тысяч протестующих задержаны. В 25 городах 16-ти штатов объявлен комендантский час. Накануне протестующие начали громить витрины магазинов в центре Вашингтона неподалеку от резиденции президента США Белого дома.
Видео дня. Государство выделило банкам более 200 млрд рублей
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Рынки , Московская биржа
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