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России предстоит ценовая война с Азербайджаном и США за газовый рынок Турции 

ФБА «Экономика сегодня» 2 часа назад
Новая ценовая война: теперь с Азербайджаном и США
Фото: gazprom.ru
Азербайджан впервые опередил Россию по поставкам газа в Турцию из-за новой конъюнктуры рынка и политики Анкары. Такое мнение ФБА "Экономика сегодня" озвучил руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов.
Азербайджан опередил Россию по объемам поставок газа в Турецкую Республику в марте текущего года, об этом отчитался турецкий энергетический регулятор EPDK. Отчет сравнивает объемы закупок энергоносителя Анкарой в марте 2019 с в этим же месяцем 2020-го. Так, год назад Россия поставляла 33% газа для нужд Турции и была лидером поставок, но в этом году уступила позиции Азербайджану и Ирану. Доля РФ при этом составила лишь 9,9%.
Со сжиженным природным газом ситуация схожая — в этом году поставки Катара и Алжира превысили российские. Более того, по доле СПГ поставки из РФ практически сравнялись с американскими — США повысили продажи этого энергоресурса Турции на 300% год к году, доведя их до 9,4%. Примечательно, что в марте этого года Анкара впервые импортировала СПГ, чем трубопроводного газа — ненамного, но для экспертов этот факт стал показательным.
"Особым сюрпризом эта статистика для специалистов не стала — Турция второй год подряд показывает новую газовую политику, — отмечает Перов. — Уже несколько лет экономика этой страны пребывает в серьезном кризисе — производство сокращается, растет безработица. А значит, уменьшается и общее потребление газа страной. Пандемия коронавируса лишь усугубила эти процессы, и в марте-апреле это стало хорошо заметно.
С другой стороны, Турция и Азербайджан достроили газопровод TANAP, и Анкара заранее заявляла, что намерена повысить долю поставок газа из сопредельной республики. На фоне падающего общего спроса на энергоноситель, сделать это можно было только в ущерб поставкам из других источников. Так как крупнейшим поставщиком традиционно была Россия, вычет пришелся на ее объемы. Турки диверсифицируют поставки по нескольким причинам, в том числе, политическим".

Рынок диктует новую политику торговли

Поставки "Газпрома" на турецкий рынок, согласно статистике, в 2020 году сократились на 72% по сравнению с мартом прошлого года. Тогда Турция была третьим экспортным рынком для "Газпрома" после Германии и Италии. Но уже в то время импорт российского газа в Турцию сократился на 35% под давлением растущих азербайджанских поставок и дешевого СПГ. Простая арифметика показала: втором квартале 2020 года газ из России обойдется Турции в среднем $228 за тысячу кубометров по сравнению с $53-70 за тот же объем СПГ.
Виной всему конъюнктура рынка. Цены на газ к сегодняшнему дню упали до исторических минимумов — снижение началось еще в 2019 году, а с обрушением цен на нефть в марте этот процесс только ускорился. В итоге долгосрочные российские контракты стали убыточными — куда выгоднее закупить тот же СПГ на спотовом рынке. Рыночные котировки оказались более гибким инструментом в условиях нестабильности цен на мировом рынке.
"Кроме того, не стоит забывать и о традиционно непростых отношениях России и Турции. Сейчас у двух стран есть разногласия по ситуации на Ближнем Востоке, и Анкара вполне может экстраполировать их на газовую торговлю. Переориентацию закупок турецкие власти начали не вчера, а более года назад — это показывает определенную политическую подоплеку, а не приоритет рыночных цен.
Никто не знает, на сколько еще затянется кризис в турецкой экономике — он там перманентный и был довольно глубоким даже до пандемии коронавируса. Но рано или поздно он все же сменится определенным ростом. Однако уверенности, что доля российских поставок газа при общем росте потребностей страны в энергоносителе существенно повысится, нет. Многое будет зависеть от уровня политического диалога Москвы и Анкары, а также рыночной конъюнктуры на тот момент", — считает Перов.

РФ и Турция актуализируют контракты

Россия сегодня поставляет газ в Турцию сразу по нескольким контрактам, два из них — с госкомпанией BOTAS. Они предполагают поставки 20 млрд кубов в год до конца 2021 и 2025 годов. Есть ряд соглашений и с частными импортерами Турции — в этой стране рынок газа свободный, и предприятия вольны выбирать наиболее выгодных поставщиков по индивидуальным контрактам. Однако Москва привычно привязывает цену газа к котировкам нефти — в долгосрочных соглашениях, как показала практика, это не всегда выгодно покупателям.
В конце 2019 года РФ и Турция ввели в эксплуатацию прямой газопровод по дну Черного моря "Турецкий поток". На сегодняшний день поставки по нему минимальны. Вторая ветка трубопровода в Европу еще не достроена — пандемия коронавируса парализовала многие работы. Согласно опубликованным на прошлой неделе данным Федеральной таможенной службы, в марте Россия экспортировала газ на сумму $1,776 млрд Это более чем в два раза меньше, чем было получено от экспорта газа в марте 2019 года — $3,713 млрд
Специалисты предрекают России своеобразную ценовую войну с ближайшими конкурентами за газовый рынок Турции. В условиях падения мировых цен выручка снижается у всех поставщиков, потому придется "отвоевывать" рынки сбыта и потенциальных партнеров. России предстоит включиться в это противостояние, и Турция станет лишь одним из потенциальных плацдармов для жесткой конкуренции.
"Долгосрочные контракты России учитывают среднегодовую цену газа, но они не могли предугадать форс-мажора в виде разрыва сделки ОПЕК+ в марте этого года, — считает замдиректора по энергетическому направлению Институт энергетики и финансов Алексей Белогорьев. — В итоге закупки газа у РФ стали менее конкурентоспособны, чем из других источников или СПГ. То есть без пересмотра условий контракта кардинально ситуацию не изменить.
После того, как Россия и Турция актуализируют договоренности, приведя их к рыночным реалиям, ситуация в торговле должна измениться. Турция зависит от газа и продолжит его покупать, главное — предложить ей достаточно выгодные условия".
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Комментарии 5
Рынки , Статьи , Экономика , Александр Перов , Газпром , Фонд национальной энергобезопасности , ФБА "Экономика сегодня"
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