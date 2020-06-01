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Прогноз по курсу рубля: пессимистичный и оптимистичный сценарий 

Алиса Селезнёва 39 минут назад
Прогноз по курсу рубля: два сценария
Фото: Reuters
В июне на российскую валюту окажет влияние встреча ОПЕК+, заявил «Российской газете» аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов. Он также озвучил два сценария для движения рубля.
«Рамблер» писал, что в апреле страны-участницы соглашения ОПЕК+, в том числе Россия и Саудовская Аравия, договорились сократить добычу ради восстановления баланса на нефтяном рынке. Несмотря на это, цены на нефть не восстановились до прежних значений.
Эксперт отметил, что рынок недоволен планами России начать наращивать добычу нефти с июля, как это предусмотрено ранее достигнутым соглашением. При этом другие нефтедобывающие страны, во главе с Саудовской Аравией, выступают против увеличения добычи нефти еще на два месяца.
«Российским нефтедобытчикам невыгодно и довольно трудно идти на увеличение сроков по сокращению добычи, в связи с чем грядущая встреча ОПЕК+ может стать не менее сложной, чем предыдущая», — уверен он.
В связи с этим аналитик ГК «ФИНАМ» дал два сценария для российской валюты — оптимистичный и пессимистичный.
По мнению Дроздова, при сохранении позитивной конъюнктуры на глобальных финансовых и сырьевых рынках рубль закрепится в диапазоне 67,50-71,50 по отношению к доллару.
«Пессимистичный, с учетом рисков коррекции на локально перегретых мировых фондовых рынках, подразумевает коридор 70-73 за доллар», — заявил он.
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Рынки , Сергей Дроздов , "Российская газета"
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