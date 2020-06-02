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Российская нефть установила рекорд 

Lenta.ru 28 минут назад
Российская нефть Urals установила рекорд, достигнув максимальной с 1990 года премии в эталонной смеси Brent. Об этом сообщило ценовое агентство Argus Media.
В последнюю неделю мая премия на Urals в Северо-Западной Европе выросла до 2,3 доллара за баррель, стоимость сырья достигла 36,7 доллара за баррель. В Средиземноморье премия увеличилась до 2,8 доллара, а цена барреля составила 37,2 доллара за баррель.
Как отмечает агентство, рост стоимости российского сырья наблюдается на фоне восстановления мирового спроса на нефть из-за отмены связанных с коронавирусом ограничений, а также снижения добычи российским нефтяниками. Ожидается, что в июне поставки нефти из российских портов сократятся еще сильнее и достигнут минимума с конца 2014 года.
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