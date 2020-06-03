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Впервые с начала обвала котировок цена нефти Brent поднялась выше 40 долларов 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 34 минуты назад
Цена на нефть пошла вверх
Фото: Reuters
Цена нефти марки Brent преодолела отметку в 40 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
По данным на 03.44 мск, Brent стоила 40,08 доллара за баррель, показав рост на 1,14%, передает РИА «Новости».
При этом стоимость нефти марки WTI к 03.46 мск выросла на 1,96% — до 37,53 доллара за баррель.
Цена Brent превысила 40 долларов впервые с 6 марта.
Напомним, обвал цен произошел после того, как 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу о необходимости дополнительного сокращения объемов добычи. Вторым фактором, который влияет на снижение стоимости, является пандемия коронавируса.
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Рынки , Экономика , Цена на нефть , Экономика России , РИА Новости
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