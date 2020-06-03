Нефть подскочила

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Мировые цены на нефть растут
RT на русском
52 минуты назад
Фото:
РИА Новости
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Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,15%, составив $37,60 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,26% — до $40,07 за баррель.
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