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Мировые цены на нефть растут 

RT на русском 52 минуты назад
Нефть подскочила
Фото: РИА Новости
Мировые цены на нефть растут. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Июльские фьючерсы на нефть WTI выросли на 2,15%, составив $37,60 за баррель.
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе увеличились на 1,26% — до $40,07 за баррель.
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